Емері: Фініш у топ-4 залежить лише від Арсенала

Головний тренер Арсенала Унаї Емері поділився враженнями після поразки від Криістал Пелас (2:3) в матчі 35-го туру чемпіонату Англії.

"У першому таймі, враховуючи володіння м'ячем, ми виглядали краще. Другий тайм також почався добре. Однак другий гол суперника дав їм впевненість. Нам другий гол дав можливість.

Арсенал – Крістал Пелас – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Крістал Пелас зіграв дуже добре в тактичному плані, вони були організованими в обороні. Їх другий гол позбавив нас впевненості.

Тепер все залежить лише від нас, чи зможемо ми фінішувати в топ-4 за підсумками сезону", – цитує Емері ВВС.

Арсенал поступився Крістал Пелас, Ліверпуль переміг Кардіфф: 35-й тур АПЛ, матчі неділі

Після 35 турів Арсенал посідає 4 місце в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Челсі лише за додатковими показниками, Манчестер Юнайтед відстає на 2 пункти.