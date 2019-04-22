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Емері: Фініш у топ-4 залежить лише від Арсенала

00:51 43 Читать на русском
Емері: Фініш у топ-4 залежить лише від Арсенала
Унаї Емері / фото із соцмереж

Головний тренер Арсенала Унаї Емері поділився враженнями після поразки від Криістал Пелас (2:3) в матчі 35-го туру чемпіонату Англії.

47’ Месут Озіл
77’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
Крістіан Бентеке 17’
Вілфрід Заха 61’
Джеймс Макартур 69’
17’ Крістіан Бентеке
47’ Месут Озіл
61’ Вілфрід Заха
69’ Джеймс Макартур
77’ П'єр-Емерік Обамеянг

"У першому таймі, враховуючи володіння м'ячем, ми виглядали краще. Другий тайм також почався добре. Однак другий гол суперника дав їм впевненість. Нам другий гол дав можливість.

Арсенал – Крістал Пелас – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Крістал Пелас зіграв дуже добре в тактичному плані, вони були організованими в обороні. Їх другий гол позбавив нас впевненості.

Тепер все залежить лише від нас, чи зможемо ми фінішувати в топ-4 за підсумками сезону", – цитує Емері ВВС.

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Після 35 турів Арсенал посідає 4 місце в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Челсі лише за додатковими показниками, Манчестер Юнайтед відстає на 2 пункти.

Теги
Арсенал Арсенал Англія Унаї Емері Унаї Емері Арсенал - Крістал Пелас
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