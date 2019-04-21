Арсенал – Крістал Пелас – 2:3 – відео голів та огляд матчу

В рамках 35-го туру Крістал Пелас у результативному поєдинку обіграв Арсенал. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Крістал Пелас (2:3).

Крістал Пелас втримав перемогу над Арсеналом. На 17-й хвилині Бентеке відкрив рахунок в матчі, хоча Арсенал більше володів ініціативою. В другому таймі Озіл зрівняв становище. Але далі на голи Захи та Макартура "каноніри" відповіли лише голом Обамеянга.

Завдяки цій перемозі Крістал Пелас набрав 42 очки та піднявся на 12 позицію, Арсенал з 66 пунктами залишився на 4 місці.

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