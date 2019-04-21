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Арсенал – Крістал Пелас – 2:3 – відео голів та огляд матчу

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Арсенал – Крістал Пелас – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Арсенал – Крістал Пелас – 2:3 – відео голів та огляд матчу / Твіттер АПЛ

В рамках 35-го туру Крістал Пелас у результативному поєдинку обіграв Арсенал. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Крістал Пелас (2:3).

47’ Месут Озіл
77’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
Крістіан Бентеке 17’
Вілфрід Заха 61’
Джеймс Макартур 69’
17’ Крістіан Бентеке
47’ Месут Озіл
61’ Вілфрід Заха
69’ Джеймс Макартур
77’ П'єр-Емерік Обамеянг

Крістал Пелас втримав перемогу над Арсеналом. На 17-й хвилині Бентеке відкрив рахунок в матчі, хоча Арсенал більше володів ініціативою. В другому таймі Озіл зрівняв становище. Але далі на голи Захи та Макартура "каноніри" відповіли лише голом Обамеянга.

Завдяки цій перемозі Крістал Пелас набрав 42 очки та піднявся на 12 позицію, Арсенал з 66 пунктами залишився на 4 місці.

Арсенал поступився Крістал Пелас, Ліверпуль переміг Кардіфф: 35-й тур АПЛ, матчі неділі

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Англія Арсенал Арсенал Крістал Пелас Крістал Пелас Арсенал - Крістал Пелас
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