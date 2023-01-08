6 січня ірландська поліція переслідувала авто, яке намагалось втекти від неї. Машина зупинилась, а водій та пасажир спробували накивати п'ятами. Їм це не вдалось, інформує Daily Mail.

У Франції арештували футболіста, який разом з дівчиною перевозив 100 кг кокаїну

Кермував автомобілем 34-річний колишній футболіст. У салоні знайшли кокаїн, вартість якого становить близько 4 тисяч фунтів. Підозрюваних – Стоукса та його напарника – правоохоронці відпустили під заставу, але незабаром має відбутись судове засідання.

До слова, Ентоні розпочинав кар'єру в Арсеналі, за який провів 1 матч. Найкраще форвард зарекомендував себе у Шотландії – за Селтік та Хіберніан. Також грав за Сандерленд, Крістал Пелас, Шеффілд, Адану Демірспор та інші клуби. Повісив бутси на цвях у 2020-му.

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