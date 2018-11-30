Екс-форвард Зорі Фопала шокував Лаціо фантастичним голом через себе

Хоч Зоря і не вийшла у груповий етап Ліги Європи, її колишній гравець успішно феєрить на турнірі.

У матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи скромний кіпрський Аполлон переміг римський Лаціо (2:0).

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Рахунок у матчі відкрив колишній легіонер чемпіонату України, екс-нападник Зорі Давід Фопала. Француз розкішним ударом через себе загнав м'яч під поперечину воріт Лаціо.

Незважаючи на такі несподівані три очки в матчі з іменитим суперником, Аполлон втратив шанси на вихід у плей-офф турніру.