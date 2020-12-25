Колишній півзахисник збірної Росії Роман Широков дізнався вирок за свій дикунський вчинок у справі побиття арбітра під час поєдинку аматорських команд.

В Росії екс-зірка збірної Широков жорстоко побив арбітра – моторошні кадри

Прокурор просив для 39-річного екс-футболіста покарання у вигляді обмеження волі строком на 1 рік і 10 місяців. Однак, суддя змилостивився над забіякою і призначив йому 100 годин громадських робіт. Також Широков повинен буде відшкодувати Данченкову моральну шкоду – 100 тисяч рублів, повідомляє Telegram-канал "Футбольный Биги NEW".

Нагадаємо, під час чвертьфінального матчу аматорського турніру у Москві Широков побив головного арбітра Микиту Данченкова. Футболіст завдав йому удар кулаком в обличчя, після чого кинувся добивати суддю, який уже впав, але його відштовхнули партнери і суперники.

Широков завершив кар'єру на професіональному рівні у 2016 році. Хавбек ставав володарем Кубка УЄФА у складі Зеніта, а зі збірною вигравав "бронзу" Євро-2008.

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