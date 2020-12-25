Екс-зірка збірної Росії отримав покарання за жорстоке побиття арбітра
Скандальний інцидент за участю Романа Широкова добіг свого логічного кінця.
Колишній півзахисник збірної Росії Роман Широков дізнався вирок за свій дикунський вчинок у справі побиття арбітра під час поєдинку аматорських команд.
В Росії екс-зірка збірної Широков жорстоко побив арбітра – моторошні кадри
Прокурор просив для 39-річного екс-футболіста покарання у вигляді обмеження волі строком на 1 рік і 10 місяців. Однак, суддя змилостивився над забіякою і призначив йому 100 годин громадських робіт. Також Широков повинен буде відшкодувати Данченкову моральну шкоду – 100 тисяч рублів, повідомляє Telegram-канал "Футбольный Биги NEW".
Нагадаємо, під час чвертьфінального матчу аматорського турніру у Москві Широков побив головного арбітра Микиту Данченкова. Футболіст завдав йому удар кулаком в обличчя, після чого кинувся добивати суддю, який уже впав, але його відштовхнули партнери і суперники.
Широков завершив кар'єру на професіональному рівні у 2016 році. Хавбек ставав володарем Кубка УЄФА у складі Зеніта, а зі збірною вигравав "бронзу" Євро-2008.
"Дехто припускає, що жити лишилося місяць": Гаттузо 8 років бореться з невиліковною хворобою і вперше робить це публічно