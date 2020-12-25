Бывший полузащитник сборной России Роман Широков узнал приговор за свой дикарский поступок по делу избиения арбитра во время поединка любительских команд.

В России экс-звезда сборной Широков жестоко избил арбитра – жуткие кадры

Прокурор просил для 39-летнего экс-футболиста наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев. Однако, судья смилостивился над драчуном и назначил ему 100 часов общественных работ. Также Широков должен будет возместить Данченкову моральный ущерб – 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал "Футбольный Биги NEW".

Напомним, во время четвертьфинального матча любительского турнира в Москве Широков побил главного арбитра Никиту Данченкова. Футболист нанес ему удар кулаком в лицо, после чего бросился добивать судью, который уже упал, но его оттолкнули партнеры и соперники.

Широков завершил карьеру на профессиональном уровне в 2016 году. Хавбек становился обладателем Кубка УЕФА в составе Зенита, а со сборной выигрывал "бронзу" Евро-2008.

"Дехто припускає, що жити лишилося місяць": Гаттузо 8 років бореться з невиліковною хворобою і вперше робить це публічно