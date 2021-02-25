"Розумію, що в головну команду Румунії я потрапив за рекомендацією Мірчі Луческу. Але я тоді був головним бомбардиром чемпіонату України, не помітити мене і мої успіхи було просто неможливо.

Луческу пригадав, як намагався підписати в Шахтар Лєвандовскі

Мірча допоміг мені в переговорах з Ангелом Йорданеску, який тоді був головним тренером збірної Румунії. Звичайно, я йому дуже вдячний. Він завжди добре відгукувався про мене", – розповів Бікфалві у шоу Красава на YouTube.

Нагадаємо, Ерік виступав у складі луцької Волині з 2012 по 2015 роки, після чого пограв у Китаї та Румунії та опинився у Росії у складі Урала. Загалом, Бікфалві відіграв 78 матчів у складі "хрестоносців", записавши до свого активу 28 голів та 13 асистів.

Маліновського і Ко пограбували: вкрадений футбол, підлаштування Зідана і ключова помилка Гасперіні