Алехандро Гомес отметился безумным поступком во время парада в столице Аргентины.

Накануне в Буэнос-Айресе прошел парад, посвященный победе Лионеля Месси и Ко на чемпионате мира в Катаре. В течение празднований произошло несколько инцидентов, а виновником одного из них стал Алехандро Гомес.

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Опытный вингер, проезжая мимо толпы фанатов, вдруг вытащил из кармана кучку купюр и начал бросать деньги болельщикам. Возможно, Папу решил поделиться с фанатами частью премиальных, ведь за победу на ЧМ-2022 Аргентина получит от ФИФА 42 миллиона долларов.

Напомним, 34-летний Гомес стал первым чемпионом мира, которые имеет опыт выступлений в Украине. В сезоне 2013/14 аргентинец поиграл за харьковский Металлист (24 матча, 4 гола, 6 ассистов).

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