Екс-зірка Динамо може стати конкурентом або заміною Яремчука – клуб Соболя також зацікавлений

Вдалі виступи форварда Антверпена Дьємерсі Мбокані привернули увагу більш статусних клубів.

Брюгге і Гент поборються за 34-річного конголезця, повідомляє FootRDC.

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Екс-гравець Динамо до кінця кар'єри сподівається ще виступити в Лізі чемпіонів. Брюгге може гарантувати йому це, а Генту доведеться пройти кваліфікацію. Також "буйволи" ризикують втратити кількох своїх зірок, серед яких і Роман Яремчук. Не виключено, що Мбокані прийде саме на місце форварда збірної України.

Додамо, що нападник Антверпена став найкращим бомбардиром чемпіонату Бельгії, забивши 18 м'ячів у 28 матчах.

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