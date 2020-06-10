Экс-звезда Динамо может стать конкурентом или заменой Яремчука – клуб Соболя также заинтересован

Удачные выступления форварда Антверпена Дьемерси Мбокани привлекли внимание более статусных клубов.

Брюгге и Гент поборются за 34-летнего конголезца, сообщает FootRDC.

Мбокани стал обладателем престижной награды – экс-динамовец опередил одноклубников украинцев

Экс-игрок Динамо до конца карьеры надеется еще выступить в Лиге чемпионов. Брюгге может гарантировать ему это, а Генту придется пройти квалификацию. Также "буйволы" рискуют потерять нескольких своих звезд, среди которых и Роман Яремчук. Не исключено, что Мбокани придет именно на место форварда сборной Украины.

Добавим, что нападающий Антверпена стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии, забив 18 мячей в 28 матчах.

Экс-игроки сборной Украины и Динамо стали жемчужинами экзотической лиги – как найти первый клуб за 2 года