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Экс-звезда Динамо может стать конкурентом или заменой Яремчука – клуб Соболя также заинтересован

15:16 52 Читати українською
Экс-звезда Динамо может стать конкурентом или заменой Яремчука – клуб Соболя также заинтересован
Дьемерси Мбокани / Sporza

Удачные выступления форварда Антверпена Дьемерси Мбокани привлекли внимание более статусных клубов.

Брюгге и Гент поборются за 34-летнего конголезца, сообщает FootRDC.

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Экс-игрок Динамо до конца карьеры надеется еще выступить в Лиге чемпионов. Брюгге может гарантировать ему это, а Генту придется пройти квалификацию. Также "буйволы" рискуют потерять нескольких своих звезд, среди которых и Роман Яремчук. Не исключено, что Мбокани придет именно на место форварда сборной Украины.

Добавим, что нападающий Антверпена стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии, забив 18 мячей в 28 матчах.

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Трансферы Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук Антверпен Антверпен Дьемерси Мбокани Дьемерси Мбокани Брюгге Брюгге Гент Гент
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