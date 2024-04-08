Арда Туран очолив турецький клуб у квітні 2023 року. Пропрацювавши рік з Еюпспором, турецькому фахівцю вдалося встановити історичне досягнення.

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У 29 турі Першої ліги команда Турана здобула перемогу над Алтаєм з рахунком 4:1, що дозволило набрати 67 балів і посісти першу сходинку у турнірній таблиці. Еюпспор вже не опуститься нижче другого місця, а це означає, що клуб достроково вийшов у Суперлігу, де зіграє вперше у своїй історії.

Нагадаємо, до того, як розпочати кар'єру тренера Туран виступав за Барселону та Атлетіко. Арда двічі здобував титул Іспанії у складі двох клубів. З "матрацниками" турецький екс-футболіст вигравав Лігу Європи та Суперкубок УЄФА.

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