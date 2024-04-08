Арда Туран возглавил турецкий клуб в апреле 2023 года. Проработав год с Эюпспором, турецкому специалисту удалось установить историческое достижение.

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В 29 туре Первой лиги команда Турана одержала победу над Алтаем со счетом 4:1, что позволило набрать 67 баллов и занять первую строчку в турнирной таблице. Эюпспор уже не опустится ниже второго места, а это значит, что клуб досрочно вышел в Суперлигу, где сыграет впервые в своей истории.

Напомним, до того, как начать карьеру тренера Туран выступал за Барселону и Атлетико. Арда дважды завоевывал титул Испании в составе двух клубов. С "матрасниками" турецкий экс-футболист выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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