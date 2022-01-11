Экс-защитник сборной Турции погиб в автокатастрофе: фото с места аварии
Печальное известие всколыхнуло футбольное сообщество Турции. В вечность отошел защитник Коньяспора Ахмет Чалык.
27-летний футболист погиб в результате ДТП, сообщает NTVSpor. Авария произошла сегодня утром недалеко от Анкары, столицы Турции.
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Чалык не справился с управлением и вылетел с дороги. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Медики по приезде констатировали смерть. Руководство клуба и члены семьи погибшего выехали на место происшествия, а полиция приступила к расследованию инцидента.
Ахмет был известен выступлениями за Генчлерберлиги, Галатасарай и сборную Турции (провел 8 матчей в течение 2015-2017 годов). Последним клубом Чалыка был Коньяспор, в который он пришел во время трансферного окна 2020 года вместе с украинцем Артемом Кравцем.
Фото с места ДТП: