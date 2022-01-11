27-летний футболист погиб в результате ДТП, сообщает NTVSpor . Авария произошла сегодня утром недалеко от Анкары, столицы Турции.

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Чалык не справился с управлением и вылетел с дороги. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Медики по приезде констатировали смерть. Руководство клуба и члены семьи погибшего выехали на место происшествия, а полиция приступила к расследованию инцидента.

Ахмет был известен выступлениями за Генчлерберлиги, Галатасарай и сборную Турции (провел 8 матчей в течение 2015-2017 годов). Последним клубом Чалыка был Коньяспор, в который он пришел во время трансферного окна 2020 года вместе с украинцем Артемом Кравцем.

Фото с места ДТП:

С глубокой скорбью мы узнали о смерти нашего бывшего футболиста Ахмета Чалыка. Да смилуется Господь над усопшим, выражаем соболезнования его скорбящей семье, близким и спортивной общественности Турции. pic.twitter.com/HscuK743Ft — Галатасарай СК (@GalatasaraySK) 11 января 2022 г.