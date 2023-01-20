Бразильський захисник Габріел Бусанелло продовжить кар'єру в Мальме, повідомляє офіційний сайт клубу.

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25-річний оборонець перейшов до табору "голубих" у статусі вільного агента і підписав контракт до літа 2026 року.

Нагадаємо, останнім клубом Бусанелло був СК Дніпро-1, за який він виступав на правах оренди з Шапекоенсе і який покинув 31 грудня. У поточному сезоні Габріел провів за команду Олександра Кучера 14 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 4 асисти.

Мальме попередній сезон завершив на 7-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Швеції, набравши 46 очок.

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