Зірка "помаранчево-чорних" Анатолій Трубін не хоче заганяти себе у "золоту клітку", як це свого часу зробив Михайло Мудрик, підписавши з донеччанами довготривалу угоду.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін не хоче продовжувати контракт з клубом, повідомляє ТаТоТаке.

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Чинна угода 21-річного гравця закінчується 30 червня 2024 року. За інформацією джерела, "гірники" дуже близькі до моменту (як з Тете і Манором Соломоном), коли вони не контролюватимуть ситуацію. Якщо Шахтарю вдасться підписати Дмитра Різника з Ворскли, то, цілком ймовірно, що Трубін втратить місце в основі і сидітиме на лавці до свого трансферу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів за донеччан 18 поєдинків в усіх турнірах, в яких пропустив 21 гол (у 5 матчах відстояв на нуль). Transfermarkt оцінює гравця в 11 млн євро.

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