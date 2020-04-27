Экс-тренер сборной назвал 3-х украинских наставников, которые незаслуженно сидят без работы – все играли за Динамо

Известный тренер Семен Альтман жалеет, что талантливые украинские специалисты сегодня практически не имеют шансов реализовать себя в тренерском деле.

"Со многими нынешними президентами клубов профессиональному тренеру, который не отступает от своих принципов, работать очень сложно. Руководители думают, что все знают.

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Жалею о том, что сегодня без работы остается много специалистов, у которых есть что-то свое. Те же Юрий Калитвинцев, Александр Головко и Павел Яковенко. Они не такие, как все. Но это сейчас никому не нужно", – сказал Альтман в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Напомним, 74-летний специалист завоевал "бронзу" украинского первенства с донецким Металлургом и одесским Черноморцем, а также дважды становился чемпионом Молдовы с Зимбру. До октября 2019 года работал со сборной Молдовы.

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