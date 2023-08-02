В матчі за Суперкубок Камбоджі суперником Пномпень Краун стала Вісаха. В основний час команди зіграли внічию 1:1, а всю боротьбу перенесли в овертайм. Підопічні Олега Старинського змогли вирвати перемогу на 110 хвилині.

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Команда українського фахівця вдруге виграла Суперкубок Камбоджі. Раніше Пномпень Краун здобував Кубок ліги Камбоджі, а також титул чемпіона країни. Загалом Старинський здобув шість титулів на чолі камбоджійської команди.

Нагадаємо, що Олег Старинський працював у Шахтарі U-19 та юніорській збірній Малайзії. Пномпень Краун тренер очолює з 2020 року.

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