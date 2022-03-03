Білоруські наставники, за рідким виключенням, залишаються в Україні після нападу окупантів.

Олександр Хацкевич (екс-наставник Динамо), Сергій Кузнєцов (колишній тренер Колоса), Олег Дулуб (наставник Львова) та Василь Хомутовський (тренер воротарів львів'ян) вирішили залишитись в Україні попри масовий від'їзд людей з країни, повідомляє Tribuna Білорусь.

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А от залишатись в Україні не забажали Леонід Кучук (наставник Руху), його син Олексій та тренер-аналітик Антон Іванов – усі вони перебувають у безпеці.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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