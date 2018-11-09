Екс-тренер Карпат Кононов став ще ближчий до призначення в Спартак – є домовленість з Арсеналом Тула

Головний тренер тульського Арсенала Олег Кононов має невдовзі очолити московський Спартак. Клуби вже домовились про перехід фахівця.

Московський Спартак домовився з Арсеналом Тула про переїзд Олега Кононова в столицю Росії, повідомляє Спорт-Экспресс. Клуби вже підписали угоду, що регулює перехід екс-тренера Карпат до "червоно-білих".

УЄФА відкрив справу проти Спартака через незадовільну поведінку вболівальників – клубу загрожують серйозні санкції

Білорус підпише контракт зі Спартаком до кінця поточного сезону, але якщо команда потрапить у трійку призерів РПЛ, угода буде автоматично продовжена ще на рік.

Вчора, 9 листопада, Кононов провів імовірно останній матч на чолі тульського Арсенала. Його команда вдома перемогла Анжи в матчі 14 туру РПЛ (2:0). Спартак після 13 турів перебуває на 6 сходинці в турнірній таблиці, при цьому "червоно-білі" програли 3 з останніх 5 матчів чемпіонату.

"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та Україну