Экс-тренер Карпат Кононов стал еще ближе к назначению в Спартак – есть договоренность с Арсеналом Тула

Главный тренер тульского Арсенала Олег Кононов должен вскоре возглавить московский Спартак. Клубы уже договорились о переходе специалиста.

Московский Спартак договорился с Арсеналом Тула о переезде Олега Кононова в столицу России, сообщает Спорт-Экспресс. Клубы уже подписали соглашение, регулирующее переход экс-тренера Карпат к "красно-белым".

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Белорус подпишет контракт со Спартаком до конца текущего сезона, но если команда попадет в тройку призеров РПЛ, соглашение будет автоматически продлено еще на год.

Вчера, 9 ноября, Кононов провел вероятно последний матч во главе тульского Арсенала. Его команда дома победила Анжи в матче 14 тура РПЛ. Спартак после 13 туров находится на 6 строчке в турнирной таблице, при этом "красно-белые" проиграли 3 из последних 5 матчей чемпионата.

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