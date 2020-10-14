Едуардо Докампо, який працював у київському Динамо помічником Хацкевича, увійшов у тренерський штаб Уфи, повідомляє Sport24.

Кононов може замінити Хацкевича в російському клубі, – ЗМІ

46-річний іспанець також працюватиме у ролі асистента. Очолює російський клуб Ростислав Мурзагулов. Едуардо поки не може приєднатись до свого нового колективу через проблеми з візою.

Нагадаємо, у 2018-2019 роках Докампо працював у Динамо. Після звільнення Олександра Хацкевича, білоруський фахівець перебрався до Ротора, а іспанець приєднався до тренерського штабу Рубіна.

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