Відомий тренер Олег Кононов може повернутись до роботи у чемпіонаті Росії.

Колишній тренер Карпат і Севастополя Олег Кононов може повернутись у російську Прем'єр-лігу, повідомляє видання Meta Ratings.

Екс-тренер Карпат Кононов покинув Ригу

Можливість його запрошення розглядає Ротор, який тренує колишній наставник Динамо Олександр Хацкевич. Білоруському фахівцю явно не вдався старт сезону – після шести турів його команда посідає в турнірній таблиці РПЛ останню сходинку, не здобувши жодної перемоги.

Цікаво, що Кононов напередодні покинув Ригу, з якою працював з лютого 2020 року, за сімейними обставинами.

До слова, 54-річний фахівець має неабиякий досвід роботи з російськими клубами – свого часу він очолював Краснодар, чеченський Ахмат, тульський Арсенал і московський Спартак.

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