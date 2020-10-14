Эдуардо Докампо, который работал в киевском Динамо помощником Хацкевича, вошел в тренерский штаб Уфы, сообщает Sport24.

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46-летний испанец также будет работать в качестве ассистента. Возглавляет российский клуб Ростислав Мурзагулов. Эдуардо пока не может присоединиться к своему новому коллективу из-за проблем с визой.

Напомним, в 2018-2019 годах Докампо работал в Динамо. После увольнения Александра Хацкевича, белорусский специалист перебрался в Ротор, а испанец присоединился к тренерскому штабу Рубина.

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