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Жори стал обладателем премии Пушкаша за самый красивый гол года в ворота команды Реброва

22:00 45 Читати українською
Жори стал обладателем премии Пушкаша за самый красивый гол года в ворота команды Реброва
Даниэль Жори / infostart.hu

Нападающий Фехервара Даниэль Жори получил премию Пушкаша за самый красивый гол 2019 года.

Венгерский нападающий отметился фантастическим голом в матче чемпионата Венгрии в ворота Ференцвароша.

ФИФА объявила претендентов на премию Пушкаша за самый красивый гол года

Отметим, что венгр обогнал таких звездных соперников как Лионель Месси и Хуан Кинтеро, которые попали в тройку финалистов. Опрос проводился на сайте ФИФА.

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Теги
ФИФА Мир Ференцварош Ференцварош Премия Пушкаша Даниель Жори Даниель Жори Дебрецен Дебрецен
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