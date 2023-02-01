Кагава покинув бельгійський Сент-Трюйден та перебрався у Сересо Осака, де виступав на початку своєї кар'єри. Саме з цього клубу футболіст перебрався у Європу. Деталі угоди не розголошуються.

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До слова, у Сент-Трюйдені японські власники та велике представництво футболістів з цієї країни. Це стало однією з причин, чому в команді не зумів закріпитися Олександр Філіппов. Щоправда, Кагава з цим українцем не перетнувся. Зате свого часу виступав за Борусію Дортмунд з Андрієм Ярмоленком.

Саме у німецькому клубі японець став зіркою та заслужив трансфер у Манчестер Юнайтед. Там Кагава закріпитися не зміг і вже через півтора року знову опинився в Дортмунді. Також виступав за Бешикташ, Сарагосу та ПАОК.

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