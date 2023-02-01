Бордо відпустив взимку нападника Альбера Еліса до Бреста. Жирондинці знайшли заміну і навіть домовились з клубом-продавцем, але угода не була підписана.

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Спортивний директор Бордо Адмар Лопес не зміг вилетіти літаком, бо його сумку з документами викрали грабіжники. За інформацією RMC Sport клуб-продавець хотів підписати угоду особисто. Таким чином, жирондинці завершили трансферне вікно лише з одним прибуттям. Бордо підписав лівого вінгера Алексі Піту.

Нагадаємо, що команда, у складі якої грає українець Данило Ігнатенко, наразі виступає у Лізі 2. В рамках 21 туру Бордо програв лідеру чемпіонату Гавру (1:2) і опустився на третю сходинку. В цьому сезоні лише перші дві команди зможуть піднятися в еліту.

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