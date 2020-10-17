Уругваєць перебрався до складу "біло-блакитних", повідомляє офіційний сайт клубу.

Челсі відправив Мозеса у московський Спартак

Варела орендований до кінця сезону 2020/21. Динамо також матиме опцію викупу оборонця за орієнтовно 1,4 млн євро. Варела є вихованцем Пеньяроля, а в Європі відомий за виступами в МЮ (11 матчів у всіх турнірах у сезоні 2015/16), Кастільї та франкфуртському Айнтрахті. А в нинішньому сезоні Гільєрмо Варела встиг зіграти 4 поєдинки в усіх турнірах за Копенгаген.

До слова, кольори московського Динамо захищає українець Іван Ордець, а його співвітчизник Андрій Воронін нещодавно увійшов до тренерського штабу Сандро Шварца.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти