Спартак підсилив свою атакувальну ланку півзахисником Челсі Віктором Мозесом, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

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29-річний нігерієць захищатиме кольори москвичів на правах оренди, угода між сторонами розрахована на один сезон. Нагадаємо, минулий сезон Віктор також провів в оренді у міланському Інтері, де зіграв у Серії А 12 матчів, в яких відзначився 5-ма асистами.

У своїй кар'єрі Мозес встиг пограти також за Крістал Пелас, Ліверпуль, Вест Хем та Фенербахче.

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