Уругваец пополнил ряды "бело-голубых", сообщает официальный сайт клуба.

Челси отправил Мозеса в московский Спартак

Варела арендован до конца сезона 2020/21. Динамо также будет иметь опцию выкупа защитника за ориентировочно 1,4 млн евро. Варела является воспитанником Пеньяроля, а в Европе известен по выступлениям за МЮ (11 матчей во всех турнирах в сезоне 2015/16), Кастилью и франкфуртский Айнтрахт. А в нынешнем сезоне Гильермо Варела успел сыграть 4 поединка во всех турнирах за Копенгаген.

К слову, цвета московского Динамо защищает украинец Иван Ордец, а его соотечественник Андрей Воронин недавно вошел в тренерский штаб Сандро Шварца.

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