Нападник Аталанти Дуван Сапата поки що залишається у складі своєї команди.

Колумбійський футболіст збирався влітку змінити клубну прописку. Наставник Роми Жозе Моурінью сподівався переманити Дувана Сапату до своєї команди.

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Згідно з інформацією Фабріціо Романо, тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні відмовився відпускати гравця в Рим. Рішення обумовлено тим, що Ель-Білаль Туре отримав травму і вибув на тривалий термін. Перемовини між клубами наразі припинені, хоча Сапата вже узгодив особисті умови з Ромою.

Колумбійський нападник виступає за Аталанту шість сезонів. Загалом Сапата зіграв за бергамасків 190 матчів. В активі 32-річного футболіста 81 гол та 43 гольові передачі.

Нагадаємо, що під керівництвом Джан П'єро Гасперіні в Аталанті виступав український півзахисник Руслан Маліновський, але через конфлікт з наставником йому довелося покинути клуб.

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