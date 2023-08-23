Нападающий Аталанты Дуван Сапата пока остается в составе своей команды.

Колумбийский футболист собирался летом сменить клубную прописку. Наставник Ромы Жозе Моуринью надеялся переманить Дувана Сапату в свою команду.

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Согласно информации Фабрицио Романо, тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини отказался отпускать игрока в Рим. Решение обусловлено тем, что Эль-Билаль Туре получил травму и выбыл на длительный срок. Переговоры между клубами пока приостановлены, хотя Сапата уже согласовал личные условия с Ромой.

Колумбийский нападающий выступает за Аталанту шесть сезонов. Всего Сапата сыграл за бергамасков 190 матчей. В активе 32-летнего футболиста 81 гол и 43 голевые передачи.

Напомним, что под руководством Джан Пьеро Гасперини в Аталанте выступал украинский полузащитник Руслан Малиновский, но из-за конфликта с наставником ему пришлось покинуть клуб.

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