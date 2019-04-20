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Екс-наставник Карпат Зайцев вдруге за півроку покинув Акжайик

06:30 378 Читать на русском
Екс-наставник Карпат Зайцев вдруге за півроку покинув Акжайик
Сергій Зайцев / Акжайик

Український спеціаліст Сергій Зайцев більше не є головним тренером казахстанського Акжайика.

Казахстанський клуб на своєму офіційному сайті повідомив про зміни на тренерському містку команди. Українець Сергій Зайцев покинув Акжайик.

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Нагадаємо, Зайцев відомий своєю роботою в запорізькому Металурзі та львівських Карпатах. Крім того, спеціаліст працював у молдавській Зорі та казахстанському Атирау.

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Цікавим є те, що Зайцев покинув Акжайик у грудні минулого року, але у лютому 2019-го повернувся в команду.

Теги
Акжайик Акжайик Товариські матчі Сергій Зайцев Сергій Зайцев
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