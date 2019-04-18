Збірна Шотландії залишилась без тренера

Шотландська Футбольна Асоціація підтвердила, що Алекс Макліш звільнений з посади головного тренера збірної Шотландії.

"Рішення було прийняте після повного розгляду Радою Футбольної Асоціації Шотландії та розмови між мною та Алексом на початку тижня. Зрештою, виступи та результати в цілому минулого року – і, зокрема, поразка в Казахстані – не показали очікуваний прогрес команди.

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Було досягнуто домовленості про те, що збірну Шотландії очолить новий спеціаліст до кінця кваліфікації до Євро-2020.

Хотів би віддати належне Маклішу за те, як він прийняв це рішення, і за те, що продовжує підтримувати команду до кінця кампанії, як і належить його статусу легенди Шотландії і члена зали слави", – повідомив головний виконавчий директор Шотландської ФА Ян Максвелл у коментарі офіційному сайту шотландської асоціації.