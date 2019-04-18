Селтік Шведа може призначити Саньйоля головним тренером

Мар'ян Швед може отримати нового головного тренера в Селтіку. Шотландці планують запросити Віллі Саньйоля.

Віллі Саньйоль близький до відновлення тренерської роботи. За інформацією The Scottish Sun, 42-річний француз може очолити Селтік.

"Швед тероризуватиме Прем'єр-лігу і Рейнджерс, а коштує в 7 разів більше" – фанати Селтіка про розкішний матч українця

Раніше фіналіст ЧС-2006 працював наставником Бордо, асистентом Карло Анчелотті в Баварії, також був виконувачем обов'язків головного тренера після відставки італійця.

З наступного сезону в складі Селтіка буде виступати український нападник Мар'ян Швед, який нині захищає кольори львівських Карпат.