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Селтік Шведа може призначити Саньйоля головним тренером

13:03 234 Читать на русском
Селтік Шведа може призначити Саньйоля головним тренером
Віллі Саньйоль / соцмережі

Мар'ян Швед може отримати нового головного тренера в Селтіку. Шотландці планують запросити Віллі Саньйоля.

Віллі Саньйоль близький до відновлення тренерської роботи. За інформацією The Scottish Sun, 42-річний француз може очолити Селтік.

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Раніше фіналіст ЧС-2006 працював наставником Бордо, асистентом Карло Анчелотті в Баварії, також був виконувачем обов'язків головного тренера після відставки італійця.

З наступного сезону в складі Селтіка буде виступати український нападник Мар'ян Швед, який нині захищає кольори львівських Карпат.

Теги
Трансфери Світ Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Віллі Саньйоль Віллі Саньоль Українці за кордоном
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