Экс-нападающий Динамо Верпаковскис станет спортивным директором латвийского РФШ, – СМИ

Бывший игрок Динамо Марис Верпаковскис станет директором клуба из высшего дивизиона Латвии РФШ.

Сейчас Верпаковскис занимает должность спортивного директора Лиепаи, но вскоре поменяет клуб, придя на аналогичную должность в латвийский РФШ, сообщает Football.ua.

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Напомним, латвиец выступал за Динамо с 2003 по 2011 год. За киевлян Верпаковскис провел 74 матча во всех турнирах и отличился 20 голами. Экс-нападающий выигрывал чемпионат Укарини сезона 2003/04, а также дважды поднимал над головой кубок Украины.

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Отметим, латыш "повесил бутсы на гвоздь" в 2015 году. Последним клубом Мариса был Лиепаи, где он и начинал карьеру футболиста.