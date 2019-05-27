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Екс-лідери Динамо і Металіста потрапили до символічної збірної Чемпіонату Туреччини

17:52 472 Читать на русском
Екс-лідери Динамо і Металіста потрапили до символічної збірної Чемпіонату Туреччини
Домагой Віда / Reuters

Авторитетний портал Opta назвав найкращих гравців турецької Суперліги.

У списку знайшлось місце і для колишніх представників українського чемпіонату.

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Екс-динамівець Домагой Віда став одним з трьох центральних захисників. А Хосе Соса, який провів кілька чудових сезонів у харківському Металісті, отримав позицію у центрі півзахисту. Аргентинець посів четверту сходинку чемпіонату разом з Трабзонспором, Віда – бронзовий призер у складі Бешикташа.

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Нагадаємо, цьогорічним чемпіоном Туреччини став Галатасарай, який і делегував найбільше гравців до символічної збірної.

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Домагой Віда Домагой Віда Хосе Соса Хосе Соса Туреччина
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