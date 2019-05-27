Екс-лідери Динамо і Металіста потрапили до символічної збірної Чемпіонату Туреччини

Авторитетний портал Opta назвав найкращих гравців турецької Суперліги.

У списку знайшлось місце і для колишніх представників українського чемпіонату.

Екс-тренер Шахтаря Кардосо очолить АЕК Чигринського

Екс-динамівець Домагой Віда став одним з трьох центральних захисників. А Хосе Соса, який провів кілька чудових сезонів у харківському Металісті, отримав позицію у центрі півзахисту. Аргентинець посів четверту сходинку чемпіонату разом з Трабзонспором, Віда – бронзовий призер у складі Бешикташа.

Коркішко здолав Гладкого у битві за вихід в елітний дивізіон Туреччини

Нагадаємо, цьогорічним чемпіоном Туреччини став Галатасарай, який і делегував найбільше гравців до символічної збірної.