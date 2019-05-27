Екс-тренер Шахтаря Кардосо очолить АЕК Чигринського

Колишній головний тренер молодіжної команди Шахтаря Мігель Кардосо невдовзі стане наставником грецького АЕКа.

Угода з 46-річним фахівцем буде підписана на два роки, повідомляє O Jogo. В АЕКу Кардосо змінить іспанця Маноло Хіменеса, під керівництвом якого афіняни фінішували на третьому місці чемпіонату Греції.

Мені незрозуміло, чому Чигринського не викликають до збірної України, – Панков

Нагадаємо, Мігель Кардосо був головним тренером Шахтаря U-21 з 2013 по 2016 рік, а потім сезон відпрацював асистентом наставника першої команди Паулу Фонсеки.

У 2017 році Кардосо покинув Шахтар, після чого працював у Португалії з Ріу Аве, у Франції з Нантом і в Іспанії з Сельтою.

Фонсека розповів, в яких чемпіонатах хотів би продовжити кар'єру

Відзначимо, що за АЕК виступає український центральний захисник Дмитро Чигринський, контракт якого з клубом діє до літа 2020 року.