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Екс-тренер Шахтаря Кардосо очолить АЕК Чигринського

15:44 1016 Читать на русском
Екс-тренер Шахтаря Кардосо очолить АЕК Чигринського
Мігель Кардосо / фото із соцмереж

Колишній головний тренер молодіжної команди Шахтаря Мігель Кардосо невдовзі стане наставником грецького АЕКа.

Угода з 46-річним фахівцем буде підписана на два роки, повідомляє O Jogo. В АЕКу Кардосо змінить іспанця Маноло Хіменеса, під керівництвом якого афіняни фінішували на третьому місці чемпіонату Греції.

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Нагадаємо, Мігель Кардосо був головним тренером Шахтаря U-21 з 2013 по 2016 рік, а потім сезон відпрацював асистентом наставника першої команди Паулу Фонсеки.

У 2017 році Кардосо покинув Шахтар, після чого працював у Португалії з Ріу Аве, у Франції з Нантом і в Іспанії з Сельтою.

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Відзначимо, що за АЕК виступає український центральний захисник Дмитро Чигринський, контракт якого з клубом діє до літа 2020 року.

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Світ АЕК Афіни АЕК Афіни Мігел Кардосо Мігел Кардосо
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