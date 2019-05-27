toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
КАТАР U-20 - УКРАИНА U-20 ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Экс-лидеры Динамо и Металлиста попали в символическую сборную Чемпионата Турции

17:52 114 Читати українською
Экс-лидеры Динамо и Металлиста попали в символическую сборную Чемпионата Турции
Домагой Вида / Reuters

Авторитетный портал Opta назвал лучших игроков турецкой Суперлиги.

В списке нашлось место и для бывших представителей украинского чемпионата.

Экс-тренер Шахтера Кардосо возглавит АЕК Чигринского

Экс-динамовец Домагой Вида стал одним из трех центральных защитников. А Хосе Соса, который провел несколько замечательных сезонов в харьковском Металлисте, получил позицию в центре полузащиты. Аргентинец занял четвертую строчку чемпионата вместе с Трабзонспором, Вида - бронзовый призер в составе Бешикташа.

Коркишко одолел Гладкого в битве за выход в элитный дивизион Турции

Напомним, чемпионом Турции этого года стал Галатасарай, который и делегировал больше всех игроков в символическую сборную.

blog_ava
Днепр, который мы потеряли
15:05
1347
Теги
Домагой Вида Домагой Вида Хосе Соса Хосе Соса Турция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
20
час
:
1
мин
Арсенал-Киев
17:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук