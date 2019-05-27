Экс-лидеры Динамо и Металлиста попали в символическую сборную Чемпионата Турции

Авторитетный портал Opta назвал лучших игроков турецкой Суперлиги.

В списке нашлось место и для бывших представителей украинского чемпионата.

Экс-тренер Шахтера Кардосо возглавит АЕК Чигринского

Экс-динамовец Домагой Вида стал одним из трех центральных защитников. А Хосе Соса, который провел несколько замечательных сезонов в харьковском Металлисте, получил позицию в центре полузащиты. Аргентинец занял четвертую строчку чемпионата вместе с Трабзонспором, Вида - бронзовый призер в составе Бешикташа.

Коркишко одолел Гладкого в битве за выход в элитный дивизион Турции

Напомним, чемпионом Турции этого года стал Галатасарай, который и делегировал больше всех игроков в символическую сборную.