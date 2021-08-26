Австрійський Альтах на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Альюна, який буквально втік з Ворскли цього літа. Француз підписав контракт терміном на 2 роки з опцією продовження угоди.

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"Переїзд до Альтаха – наступний крок у моєму розвитку. Усе, що я чув і бачив досі, свідчить про те, що клуб керується дуже професіонально. Моя мета – якомога швидше інтегруватися в колектив і привнести свої якості. Я з нетерпінням чекаю на початок зі своїми новими колегами і, сподіваюся, незабаром матиму можливість представити себе вболівальникам на стадіоні", – поділився Альюн у коментарі офіційному сайту Альтаха.

Зауважимо, контракт захисника з полтавцями був розрахований до 30 червня 2021 року. Французький легіонер приєднався до Ворскли у вересні 2019-го, провівши відтоді 40 поєдинків.

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