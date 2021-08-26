Австрийский Альтах на своем официальном сайте объявил о подписании Альюна, который буквально сбежал из Ворсклы этим летом. Француз подписал контракт сроком на 2 года с опцией продления соглашения.

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"Переезд в Альтах – следующий шаг в моем развитии. Все, что я слышал и видел до сих пор, свидетельствует о том, что клуб руководствуется очень профессионально. Моя цель – как можно быстрее интегрироваться в коллектив и привнести свои качества. Я с нетерпением жду начала со своими новыми коллегами и, надеюсь, вскоре будет возможность представить себя болельщикам на стадионе", – поделился Альюн в комментарии официальному сайту Альтаха.

Заметим, контракт защитника с полтавчанами был рассчитан до 30 июня 2021 года. Французский легионер присоединился к Ворскле в сентябре 2019-го, проведя с тех пор 40 поединков.

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