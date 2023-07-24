Атлетіко Паранаенсе здобув перемогу над Васко да Гама в поєдинку 16-го туру чемпіонату Бразилії, а посприяли цьому кілька досить відомих прізвищ.

Чемпіонат Бразилії 2023, 16-й тур

Васко да Гама – Атлетіко Паранаенсе – 0:2

Голи: Крістіан, 71, Буено, 80, (пен.)

Вилучення: Зе Івалдо, 90+6 (Атлетіко Паранаенсе)

Атлетіко Паранаенсе здолав Васко да Гама. У складі Атлетіко Паранаенсе вийшли екс-гравець Динамо Вітор Буено, колишня зірка Барселони, Ювентуса та Баварії Артуро Відаль, та новачок Барселони Вітор Роке (приєднається до каталонців влітку 2024-го).

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Перший тайм пройшов без голів, а у другому Вітор Роке асистував Крістіану. Пізніше нападник заробив пенальті, який реалізував Вітор Буено. Через це гравці посперечались, адже Роке змагається за звання найкращого бомбардира першості.

Буено дав пояснення цій ситуації: "У його віці я теж хотів виконувати пенальті, але є ієрархія. Це не важливо, Роке добре зіграв в епізодах з обома голами. Усе добре", – наводить слова екс-динамівця Marca.

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