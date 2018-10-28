Екс-хавбек Мілана Броккі очолив новий клуб Берлусконі

Крістіан Броккі став новим головним тренером Монци, власником якої є Сільвіо Берлусконі.

Монца на своєму офіційному сайті повідомила про призначення Крістіана Броккі на посаду головного тренера команди. Деталі контракту не повідомляються.

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Нагадаємо, власником представника Серії С є екс-президент Мілана Сільвіо Берлусконі. Броккі виступав за "россонері" в період з 2001 по 2008 роки і встиг виграти Серію А та двічі Лігу чемпіонів.

Монца після 8 турів займає 8 сходинку в турнірній таблиці групи В Серії С та має 11 очок. Ця позиція дозволяє команді взяти участь у плей-офф за право підвищення в класі.

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