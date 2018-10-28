toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Екс-хавбек Мілана Броккі очолив новий клуб Берлусконі

22 жовтня 21:23 552 Читать на русском
Екс-хавбек Мілана Броккі очолив новий клуб Берлусконі
Крістіан Броккі / соцмережі

Крістіан Броккі став новим головним тренером Монци, власником якої є Сільвіо Берлусконі.

Монца на своєму офіційному сайті повідомила про призначення Крістіана Броккі на посаду головного тренера команди. Деталі контракту не повідомляються.

Шевченко оригінально відповів на питання про можливість очолити клуб Берлусконі

Нагадаємо, власником представника Серії С є екс-президент Мілана Сільвіо Берлусконі. Броккі виступав за "россонері" в період з 2001 по 2008 роки і встиг виграти Серію А та двічі Лігу чемпіонів.

Монца після 8 турів займає 8 сходинку в турнірній таблиці групи В Серії С та має 11 очок. Ця позиція дозволяє команді взяти участь у плей-офф за право підвищення в класі.

Берлусконі вводить "фейс-контроль" для гравців своєї нової команди з Серії С – Неймар би втік

Теги
Італія Сільвіо Берлусконі Монца Монца Крістіан Броккі Крістіан Броккі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо сенсаційно програло Львову
    Україна — 18:5616778 Динамо сенсаційно програло Львову
22
год
:
2
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук