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Экс-хавбек Милана Брокки возглавил новый клуб Берлускони

22 октября 21:23 67 Читати українською
Экс-хавбек Милана Брокки возглавил новый клуб Берлускони
Кристиан Брокки / соцсети

Кристиан Брокки стал новым главным тренером Монцы, владельцем которой является Сильвио Берлускони.

Монца на своем официальном сайте сообщила о назначении Кристиана Брокки на должность главного тренера команды. Детали контракта не сообщаются.

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Напомним, владельцем представителя Серии С является экс-президент Милана Сильвио Берлускони. Брокки выступал за "россонери" в период с 2001 по 2008 годы и успел выиграть Серию А и дважды Лигу чемпионов.

Монца после 8 туров занимает 8 строчку в турнирной таблице группы В Серии С и 11 очков. Эта позиция позволяет команде принять участие в плей-офф за право повышения в классе.

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Теги
Италия Сильвио Берлускони Монца Монца Кристиан Брокки Кристиан Брокки
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