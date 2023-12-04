Виступ оборонця Борнмута Іллі Забарного у поєдинку з Астон Віллою був достойно оцінений фанатами.

Український захисник Ілля Забарний був визнаний вболівальниками найкращим гравцем Борнмута в матчі 14-го туру АПЛ з Астон Віллою (2:2). Наш земляк вже традиційно для себе вийшов в основі і провів на полі весь поєдинок.

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Згідно з голосуванням Ілля набрав 42,5% голосів і обійшов захисника Раяна Крісті (32,8%), форварда Антуана Семеньо (17,1%) та хавбека Маркуса Тавернієра (7,7%).

Нагадаємо, у поточному сезоні Забарний провів за Борнмут 16 матчів у всіх турнірах (без результативних дій), відігравши у кожному "від свистка до свистка".

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