Крістіана Атсу досі не знайшли після жахливих землетрусів у Туреччині та Сирії.

"Минуло вже дев'ять днів після землетрусу, а ми досі не знайшли Крістіана. Я перебуваю в Хатаї зі своєю сім'єю. Наші серця розбиті. Ми знайшли точне місцеперебування його кімнати і дві пари взуття.

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Учора ми отримали підтвердження того, що тепловізійні зображення показують знаходження під завалами п'яти живих людей", – написав агент гравця Нана Сечера у твіттері.

Сечера стверджує, що клуб Атсу – Хатайспор – робить недостатньо, щоб знайти свого гравця.

"Пошуки просуваються неймовірно повільно, через брак ресурсів і техніки гинуть люди. Дуже шкода, що клуб не перебуває з нами, пліч-о-пліч у пошуках Крістіана. Становище і вплив представників Хатайспора, а також знання місцевих умов були б надзвичайно корисні в цій ситуації", – заявив агент гравця.