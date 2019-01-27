Екс-гравець Шахтаря Фернандо продовжить кар'єру в Китаї

Колишній півзахисник Шахтаря Фернандо, який зараз виступає у складі Спартака, найближчим часом стане гравцем одного з китайських клубів.

За інформацією Globo Esporte, китайський клуб, ім'я якого не називають, запропонував 15 млн євро за бразильця. Спартак готовий відпустити гравця.

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Повідомляється, що перемовини знаходяться на фінальній стадії. Про трансфер буде оголошено найближчим часом. Китайці прагнули придбати Фернандо влітку минулого року, однак тоді перехід не відбувся.

26-річний Фернандо виступав за Шахтар у 2013-2015 роках. Потім він перейшов у Сампдорію, а далі – в Спартак.

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