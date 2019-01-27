Экс-игрок Шахтера Фернандо продолжит карьеру в Китае

Бывший полузащитник Шахтера Фернандо, который сейчас выступает в составе Спартака, в ближайшее время станет игроком одного из китайских клубов.

По информации Globo Esporte, китайский клуб, имя которого не называется, предложил 15 млн евро за бразильца. Спартак готов отпустить игрока.

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Сообщается, что переговоры находятся на финальной стадии. О трансфере будет объявлено в ближайшее время. Китайцы хотели приобрести Фернандо летом прошлого года, однако тогда переход не состоялся.

26-летний Фернандо выступал за Шахтер в 2013-2015 годах. Затем он перешел в Сампдорию, а дальше – в Спартак.

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