Екс-гравець Шахтаря: Між Україною і Росією відбувалося щось не те, але я не можу зрозуміти, хто тут правий, а хто винен

Бразильський хавбек Спартака Фернандо розповів про свій період виступів в Україні за Шахтар і поділився своїми враженнями від початку війни в нашій країні.

"Я був в розташуванні збірної, коли мені надійшла пропозиція від Шахтаря. Почалися муки вибору – я просто всю голову собі зламав тоді. Погуглив, дізнався, що Шахтар – хороший клуб, регулярно виступає в Лізі чемпіонів. Пропозиція теж була привабливою.

Але навколо всі почали відмовляти: куди ти поїдеш, це ж чортзна-де; там робити нічого – ні відпочити, ні купити чогось... заважав і той факт, що за українською лігою в Бразилії особливо ніхто не стежить, а наближався чемпіонат світу у мене на батьківщині, де дуже хотілося виступити. У підсумку я прийняв пропозицію Шахтаря, пробув там два роки, але так толком і не заграв.

Так, я був в Україні, коли сталося загострення ситуації. Один рік ми жили в Донецьку, а на другий команда вже базувалася в Києві. Було страшно. Особливо коли впав той літак. Після цього рідні одразу зателефонували і сказали, щоб я збирав речі і повертався до Бразилії. Я відповідав, що не можу.

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Жили в постійній напрузі. Інформаційне поле було відповідне. Знали, що десь зовсім недалеко гинули люди. Їздили на тренування повз барикади. Чому не послухав рідних? У мене ж контракт. До того ж, нас так швидко зібрали і вивезли з Донецька, що ми навіть не зрозуміли нічого.

Якраз там, як я зрозумів, повинні були початися бойові дії, і нас терміново перевезли до Києва. Ми навіть речі толком зібрати не встигли. Так і жили потім між Києвом і Львовом.

Звідки отримували інформацію? Як і всі інші, ми дивилися телевізор. Не розуміли, що там говорять, але картинку-то бачили. Приїжджали в клуб, запитували у людей там, що відбувається.

Нормально ніхто нічого не пояснював. Нам дзвонили з посольства Бразилії, веліли бути на валізах – в разі чого, нас були готові швидко вивозити з країни.

Негатив до Росії? По телевізору ми бачили, що щось не те відбувається між Україною і Росією. Я чув назви: Крим, Донецьк, Луганськ. Але я ж бразилець – як я можу зрозуміти, хто тут правий, а хто винен. Я не знаю ні історії країн, ні культурної ситуації, ні якоїсь політичної основи тих подій.

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Взагалі, намагаюся не особливо вникати в політику. Ось про ситуацію в Бразилії як громадянин країни я можу судити. У нас криза, у нас не все добре в політиці. Але про російсько-українські відносини я не можу висловити компетентної думки", – сказав Фернандо в інтерв'ю виданню sport24.ru.

Нагадаємо, що Фернандо виступав за Шахтар у 2013-2015 роках. Потім він перейшов у Сампдорію, а далі – в Спартак.