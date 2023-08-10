Нещодавні вибухи в центрі Москви ("Москва-Сіті") змусили Матіаса Норманна розірвати контракт з московським Динамо, повідомляє журналіст Роман Бебех.

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Про ситуацію висловився гендиректор клубу: "Норманн направив у Динамо та Ростов повідомлення про розірвання договору у зв'язку з тим, що у будівлю "Москва-Сіті" врізалися дрони, на його думку. Посилаючись на ці обставини, він виїхав із країни нібито з метою своєї безпеки. Ми з його позицією не згодні, разом із Ростовом, готуємося до арбітражу. На Норманна чекає суд".

Зазначимо, що норвежець за свою кар'єру встиг пограти за Брайтон та Норвіч в чемпіонаті Англії. З 2019 по 2022 роки Норманн виступав за Ростов, після чого перейшов у московське Динамо.

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