Екс-гравець АПЛ втік з Росії через атаку безпілотників на "Москва-Сіті" – йому погрожують судом
Півзахисник Динамо Москва Матіас Норманн покинув країну-окупанта через нещодавню атаку дронів на "Москва-Сіті".
Нещодавні вибухи в центрі Москви ("Москва-Сіті") змусили Матіаса Норманна розірвати контракт з московським Динамо, повідомляє журналіст Роман Бебех.
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Про ситуацію висловився гендиректор клубу: "Норманн направив у Динамо та Ростов повідомлення про розірвання договору у зв'язку з тим, що у будівлю "Москва-Сіті" врізалися дрони, на його думку. Посилаючись на ці обставини, він виїхав із країни нібито з метою своєї безпеки. Ми з його позицією не згодні, разом із Ростовом, готуємося до арбітражу. На Норманна чекає суд".
Зазначимо, що норвежець за свою кар'єру встиг пограти за Брайтон та Норвіч в чемпіонаті Англії. З 2019 по 2022 роки Норманн виступав за Ростов, після чого перейшов у московське Динамо.
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