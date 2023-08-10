Недавние взрывы в центре Москвы ("Москва-Сити") заставили Матиаса Норманна разорвать контракт с московским Динамо, сообщает журналист Роман Бебех.

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О ситуации высказался гендиректор клуба: "Норманн направил в Динамо и Ростов уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание "Москва-Сити" врезались дроны, по его мнению. Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны якобы в целях своей безопасности. Мы с его позицией не согласны, вместе с Ростовом, готовимся к арбитражу. Норманна ждет суд".

Отметим, что норвежец за свою карьеру успел поиграть за Брайтон и Норвич в чемпионате Англии. С 2019 по 2022 годы Норманн выступал за Ростов, после чего перешел в московское Динамо.

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